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25.12.2020 - 10:18 | | DHA

Faslı gelininin torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu!

Fas’tan para karşılığı Kütahya'ya getirtip oğluyla evlendirdiği gelininin, 20 aylık torununa şiddet uyguladığını iddia eden Sezai Mercan (58), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mercan, "Adalet istiyorum. Torunum bir an önce bu kadından alınsın. Ya devlet korumasına ya da babasına verilsin” dedi.

Faslı gelininin torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu!

Geçen şubat ayında bir televizyon kanalındaki programa katılan M.Ş., Faslı kadınları kente getirerek para karşılığı evlilik yaptırdığını itiraf etti. Kütahya Cumhuriyet Savcılığı da itiraf üzerine harekete geçerek, soruşturma başlattı. M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, soruşturma dosyasında 'mağdur' sıfatıyla yer alan Sezai Mercan, para karşılığı M.Ş.'ye Fas'tan getirtip oğluyla evlendirdiği gelini G.B.M.'nin Rukiye Reyhan adını verdikleri torununa şiddet uyguladığını iddia etti. Oğluyla gelininin şu an boşanma aşamasında olduğunu, torununun annesinin yanında kaldığını söyleyen Mercan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sanayide bir kişi ile tanıştırdılar. Arkadaşım, ‘Bu kişi Fas’tan gelin getiriyor’ dedi. M.Ş. oğlum için birçok kadın önerdi. Uygun olduğunu düşündüğümüz kadın için gittik, tanıştık, konuştuk, 16 bin liraya anlaştık. Ben 5 bin lira bilet ve yol paralarını verdim. Kadın geldi, nişanı ve düğünü yaptık, eşimizi dostumuzu davet ettik. Gelinim hamile kalıp, doğum yaptı. Torunum şimdi 20 aylık. Daha sonra M.Ş., ‘11 bin 500 lira ödemezsen hem gelinini hem torunu alacağım’ dedi. Bu konuşmadan sonra gelinim huzursuzluk çıkartmaya başladı. Sürekli karakola gidip, şikayetçi oldu. Boşanmak için mahkemeye başvurdu. Bana da torunuma şiddet uyguladığını gösteren fotoğraflar gelmeye başladı. Ben her yere başvurdum. Adalet istiyorum. Yetkililer bir an önce bu çocuğu kontrol etsin. Bu kadından alsın. Ya devlet korumasına alınsın ya da babasına, verilsin. Torunum için bu işin peşini bırakmayacağım.” 

Faslı gelininin torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu

 

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