Fatih Belediyesi’nden annelere çiçek jesti

Belediye ekipleri, bando takımının yer aldığı klasik arabalarla Fatih sokaklarını dolaşarak annelere çiçek hediye etti. Karanfil, petunya, ostos, mine ve sardunyanın yer aldığı 15 bin adet saksı çiçeğinin dağıtıldığı etkinlikte vatandaşlar teşekkürlerini alkışlarla gösterdi. Kısıtlama kapsamında evde olan anneler camlarından sepet salarak hediyelerini alırken, 65 yaş üstü olup sokağa çıkan vatandaşlar ise çiçeklerini görevlilerden aldı.

Çifte mutluluk

Salgın nedeniyle 50 gündür sokağa çıkamayan Ziynet Kocaağa, Fatih Belediyesi’ne teşekkürlerini iletirken, “Çifte mutluluk yaşıyorum. Hem sokağa çıktım hem de çiçeğimi aldım. İnanılmaz bir mutluluk” dedi. 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının kendisine en güzel anneler günü hediyesi olduğunu söyleyen Hatice Orhan, “Karanfil en sevdiğim çiçektir. Yürüyüş için çıkmıştım. Şimdi çiçeğimi alıp gidiyorum. Teşekkür ederim” dedi.