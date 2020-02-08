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08.02.2020 - 12:36 |

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi

Fatih Portakal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçlarına yaptığı yüzde 35'lik zam kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi

İBB'nin toplu ulaşım araçlarına üç yıl aradan sonra yaptığı yüzde 35'lik zam kararına, FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal tepki gösterdi. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul ulaşımı %35 zamlandı. Biri sağdan vuruyor, diğeri soldan. Başkan, seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu. Çok şeye kamera önünde açıklama yapan İmamoğlu bu kez yazılı açıklama yaptı. Aslında bu kez de çıkıp gerekçelerini anlatması gerekir' ifadelerini kullandı. Portakal'ın tweetine kısa süre içerisinde 20 binin üzerinde beğeni geldi.

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