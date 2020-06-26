Fatih Sultan Mehmet tablosu satıldı!
Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da açık artırmada alıcıların beğenisine sunuldu. İBB tarafından satın alınan tablonun özellikleri CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında ele alındı. Osmanlı ve İslam Eserleri Uzmanı Mehmet Keskiner tablonun özelliklerini anlattı.
Tablo 6.5 milyon TL’te alıcı buldu. Komisyon ve vergiyle birlikte 7.9 milyon TL’ye mal olan tabloyu İBB satın aldı.
FATİH SULTAN MEHMET TABLOSUNUN ÖZELLİKLERİ
Osmanlı ve İslam Eserleri Uzmanı Mehmet Keskiner CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada “1429-1507 Venedik’te yapılan tablo yağlı boya ahşap üzerine yapılmış. Sultan’ın karşısında genç bir ruhani lider görüyoruz. İlk başında bu kişinin Fatih Sultan Mehmet’in oğlu olabileceği düşünülmüştü ancak daha sonra öyle olmadığı ve ruhani bir lider olduğu öğrenildi. Bu tablonun Türkiye’ye geliyor olması tabi ki bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerine yer verdi.
TABLOYU BELLİNİ'NİN ÖĞRENCİSİ YAPTI
Keskiner tabloyu Bellini’nin atölyesindeki öğrencilerden birinin yaptığını ifade ederken resimde imza olmaması nedeniyle kimin yaptığının da tam olarak belli olmadığının altını çizdi.