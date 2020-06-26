Fatih Sultan Mehmet tablosu satıldı!

Tablo 6.5 milyon TL’te alıcı buldu. Komisyon ve vergiyle birlikte 7.9 milyon TL’ye mal olan tabloyu İBB satın aldı.

FATİH SULTAN MEHMET TABLOSUNUN ÖZELLİKLERİ

Osmanlı ve İslam Eserleri Uzmanı Mehmet Keskiner CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada “1429-1507 Venedik’te yapılan tablo yağlı boya ahşap üzerine yapılmış. Sultan’ın karşısında genç bir ruhani lider görüyoruz. İlk başında bu kişinin Fatih Sultan Mehmet’in oğlu olabileceği düşünülmüştü ancak daha sonra öyle olmadığı ve ruhani bir lider olduğu öğrenildi. Bu tablonun Türkiye’ye geliyor olması tabi ki bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerine yer verdi.

TABLOYU BELLİNİ'NİN ÖĞRENCİSİ YAPTI

Keskiner tabloyu Bellini’nin atölyesindeki öğrencilerden birinin yaptığını ifade ederken resimde imza olmaması nedeniyle kimin yaptığının da tam olarak belli olmadığının altını çizdi.