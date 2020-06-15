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15.06.2020 - 05:18 | | DHA

Fatih Topkapı'daki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü

Fatih Topkapı'daki tarihi surlardan Sulukule Caddesi'ne taş parçaları düştü.

Fatih Topkapı'daki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü

 

Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Topkapı'daki tarihi surlardan Sulukule Caddesi üzerine taş parçaları düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Daha önce taş parçalarının düşmesine karşı önlem olarak surlara asılan filenin de yırtıldığı görüldü. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Fatih Topkapıdaki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü

Fatih Topkapıdaki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü

Fatih Topkapıdaki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü

Fatih Topkapıdaki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü

Fatih Topkapıdaki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
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