Fatih'te eğlence mekanlarına yönelik denetim!

Fatih'te Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 137 polisin katılımıyla, "ULUBATLI-12" genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Geçen cumartesi günü 20.00-23.59 saatleri arasında yapılan uygulama ve denetimlerde 12 iş yeri denetlendi, 400 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

2 aranan kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız silah,122 adet fişek ele geçirildi. 35 kişi hakkında ise 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.