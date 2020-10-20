20.10.2020 - 14:47 | | DHA
Fatih'te eğlence mekanlarına yönelik denetim!
İstanbul Fatih’te polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimleri yaptı.
Fatih'te Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 137 polisin katılımıyla, "ULUBATLI-12" genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Geçen cumartesi günü 20.00-23.59 saatleri arasında yapılan uygulama ve denetimlerde 12 iş yeri denetlendi, 400 kişiye GBT sorgusu yapıldı.
2 aranan kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız silah,122 adet fişek ele geçirildi. 35 kişi hakkında ise 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.
Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.