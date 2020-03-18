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18.03.2020 - 12:27 | | DHA

Son dakika:..Fatma Şahin: Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor

Son dakika haberlere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de corona virüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.

Son dakika:..Fatma Şahin: Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor

Fatma Şahin'in ABD'de eğitim gören kızı Merve Şahin, corona virüs salgınının ardından Türkiye'ye döndü. Dönüşünün ardından alınan tedbirler kapsamında Merve Şahin, karantina uygulamasına tabi tutuldu. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Fatma Şahin'in kızının, ABD dönüşünde karantina uygulamasından kaçtığı yönünde iddialarda bulundu. İddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Fatma Şahin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kızının rahatsızlığının bulunmadığını ve rutin uygulamaya tabi tutulduğunu belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az corona virüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. Ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun."

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