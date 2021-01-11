MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci an! Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi 20 metre sürüklendi
ABONE OL
11.01.2021 - 17:56 | | DHA

Feci an! Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi 20 metre sürüklendi

Bursa'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi, yaklaşık 2 metre havalandıktan sonra yere düşerek sürüklendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Feci an! Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi 20 metre sürüklendi

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi’nde meydana geldi. Burak Öner’in (22) kullandığı plakasız motosiklet, Özer Barış Gömleksiz (35) yönetimindeki 16 Y 6353 plakalı otomobile çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre; çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte  Burak Öner ve Berkan Çetiner (22) yaklaşık 2 metre havalandıktan sonra yere düşüp sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci an Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi 20 metre sürüklendi

    Unutulan mum evi yaktıDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde doğum günü kutlayan gençler, mumu söndürmeden pastayı kaldırdı. Yanan mumun düşmesi sonucu halının tutuşmasıyla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manyas'ta feci kaza! Baba oğul can verdi

    Manyas'ta feci kaza! Baba oğul can verdi

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Kayseri'de operasyon! 13 kişi yakalandı

    Kayseri'de operasyon! 13 kişi yakalandı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet