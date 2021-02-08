08.02.2021 - 01:33 | | AA
Feci görüntüler var! 2 kişi vefat etti
Gaziantep'te TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep-Kahramanmaraş Otoyolu'nun 30. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AGA 480 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 33 BRB 70 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobildeki 2 kişinin cesedini çıkardı.
Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tırın sürücüsü, gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.