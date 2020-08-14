Feci kaza! Anne öldü, 3 çocuğu ve eşi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Erzincan Tercan ilçesi Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Abdullah Kızmaz (38), eşi Gülten Kızmaz (28), çocukları Miraç (10), Nur Muhammet (7) ve 11 aylık Ali İhsan Kızmaz'ı da yanına alıp, 41 HU 395 plakalı kapalı kasa minibüsüyle yola çıktı. Erzurum yönüe giden minibüs henüz bilinmeyen nedenle sürücü Kızmaz'ın kontrolünden çıkıp, tarlaya uçtu.



Minibüsten fırlayarak tarlaya savrulan sürücü, eşi ve çocukları yaralandı.



Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşup, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ambulanslara alınan yaralılar, Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülten Kızmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Baba ve çocukları ise tedavi altına alındı.



