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09.09.2020 - 18:26 | | DHA

Feci olay! İş makinesi ile 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, tarım arazisini düzenlediği iş makinesinin kontrolden çıkması sonucu 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan Hüsame Pişkin (34) yaşamını yitirdi.

Feci olay! İş makinesi ile 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kırahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hüsame Pişkin kendisine ait paletli ekskavatörle tarım arazisi düzenleme işi yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi taklalar atarak uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan iş makinesi ağaçlara takılarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Feci olay İş makinesi ile 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Hüsame Pişkin'in cesedi itfaiye erleri, jandarma ve çok sayıdaki vatandaşın yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Hüsame Pişkin'in cansız bedeni, sarp arazi nedeniyle zorlukla yukarı taşındı. Yaklaşık 200 metre taşınıp, kamyonet kasasına konulan Pişkin'in cesedi, D400 yolunda bekleyen cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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