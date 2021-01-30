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30.01.2021 - 19:48 | | AA

Feci ölüm! Alevlerden kaçamadı

Antalya’nın Aksu ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti.

Feci ölüm! Alevlerden kaçamadı

Olay, Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi’ndeki tek katlı ahşap evde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı Hatice Ergün ve damadı İsmail Ergün’ün seraya çalışmaya gittikleri sırada 83 yaşındaki yatalak Kadriye Turgut (83) evde tek başına kaldı. Bu sırada evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Feci ölüm Alevlerden kaçamadı



İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını başlattı. Yangına içerde yakalanan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi.

Feci ölüm Alevlerden kaçamadı



Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kadriye Turgut’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 30 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.
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