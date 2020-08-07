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07.08.2020 - 23:59 | | DHA

Feci ölüm... Dengesini kaybedince surlardan düştü

Bursa'da, 15 metrelik tarihi surlara manzara izlemek için çıkan B.T. (57), dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Feci ölüm... Dengesini kaybedince surlardan düştü

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Bursa Surları'nda meydana geldi. Balibey Han'ın üstünde bulunan tarihi surlara manzara izlemek için çıkan B.T., iddiaya göre dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

B.T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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