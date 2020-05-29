Feriha Öz hastanesi nerede? sorusunun cevabı merak ediliyor.Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin verildiği hastane bugün açılacak.İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan hastanenin salgın, deprem ve afetlerle mücadelede etkili olması planlanıyor.Peki Feriha Öz hastanesi nerede? İşte Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile ilgili detaylar...

FERİHA ÖZ HASTANESİ NEREDE?

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Sancaktepe'de inşa edildi.

İŞTE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR...

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.