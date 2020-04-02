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02.04.2020 - 13:12 |

Prof. Dr. Feriha Öz kimdir? Corona virüsten hayatını kaybeden Feriha Öz kaç yaşındaydı?

Corona virüsten hayatını kaybeden Feriha Öz hakkında meraklı arayış başladı. Feriha Öz kimdir? Feriha Öz kaç yaşında? soruları peş peşe araştırılıyor. İşte corona virüse karşı yenik düşen Feriha Öz hakkında merak edilenler...

Prof. Dr. Feriha Öz kimdir? Corona virüsten hayatını kaybeden Feriha Öz kaç yaşındaydı?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Haber, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen tarafından duyuruldu.

FERİHA ÖZ KİMDİR?

Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy’de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi’nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat’ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesi.

 

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