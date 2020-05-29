Feriha Öz kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Feriha Öz kimdir, kaç yaşında neden öldü?

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Ganime Feriha Öz'ün ismi Sancaktepe'de inşaatı süren Acil Durum hastanesini ismi verilecek. Karar 6 Nisan tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde alınmıştı. Tabelası asılan Feriha Öz Acil Drum Hastanesinin açılışı bugğn gerçekleştirilecek. Peki Prof. Dr. Feriha Öz kimdir, kaç yaşında, aslen nereliydi?

FERİHA ÖZ KİMDİR?

Ganime Feriha Öz (1933, Kadıköy, İstanbul - 2 Nisan 2020), Türk akademisyen, patolog ve tıp profesörü.

1951'de Çamlıca Kız Lisesinden mezun oldu. İstanbul Tıp Fakültesinde eğitimini 1957'de tamamladı. Mezun olduktan sonra Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hekim olarak çalıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde akademik hayatına başladı. Doçent unvanını 1968'de, profesör unvanını 1976 yılında aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi görevinden 2000 yılında emekli oldu.

2 Nisan 2020'de KOVID-19 hastalığı nedeniyle öldü. Ölüm haberini Twitter üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen duyurdu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başsağlığı mesajı yayımladı. İstanbul Tabip Odası ölüm haberini doğruladı. 3 Nisan 2020'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde kendisi için veda töreni yapıldı.

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANEYE FERİHA ÖZ'ÜN ADI VERİLİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında temelleri atılan "Çok Amaçlı Acil Durum Hastaneleri"nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Murat Dilmener ile Prof. Dr. Feriha Öz'ün isimlerinin verildiği hastanelerin tabelaları asıldı. Kısa süre içerisinde açılması planlanan Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastanede Prof. Dr. Murat Dilmener'in, Sancaktepe'de inşa edilen çok amaçlı hastanede ise Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi yaşatılacak.

Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede ilk günden bu yana hummalı çalışmalar devam ederken, açılış için de geri sayım başladı.