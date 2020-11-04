Festus Okey’in ölümüne neden olan polisin 6 yıl hapsi istendi

Elif ALTIN / İSTANBUL

Nijeryalı Festus Okey’in, 20 Ağustos 2007 tarihinde gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Cengiz Yıldız ve taraf avukatları katıldı.

“DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET ETTİ”

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı sanığın üzerinde uyuşturucu madde bulunduran maktulü Asayiş Büro Amirliği’ne getirdiği, maktulün üzerini ararken mermisi namluya sürülmüş halde zimmetindeki tabancayı üzerinde bulundurduğu belirtildi. Mütalaada, üst aramasının bitmesine müteakiben sanığın yanındaki polis memurunu odadan çıkardığı, ayrıca maktulün giyinme işlemi sonuçlanmadığı halde giyindiğini düşünerek polis memuru Erdoğan’ı çağırmak için kapıya yöneldiği, sanığın bu davranışından faydalanan ve yalnız kalmasından cesaret alan maktulün sanığın silahını almaya kalkışması sonucu her ikisinin tabancayı tutup ileri geri hareket ettirmeleri sonucunda tabancanın ateş alarak maktulün önce yaralanarak sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık ile maktul arasında herhangi bir husumet olmaması ve nezarethaneye polisin silahla girip girmemesi konusunda herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle sanığın eyleminde kast, olası kast veya bilinçli taksirle hareket ettiğine ilişkin cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı ifade edildi. Mütalaada, polis memuru olan sanığın mesleğinin getirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ve bu süratle maktulün ölümüne sebebiyet vermek suretiyle taksirle öldürme suçunu işlediği belirtildi. Savcı sanık polis memuru Cengiz Yıldız’ın “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.