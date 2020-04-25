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25.04.2020 - 02:58 |

Fesupanallah Ne Demek? Fesupanallah Kelimesinin Dini Anlamı Nedir?

Fesuphanallah, Erkin Koray’ın aynı isimdeki albümünden dilimize işlenmiş bir kelimedir. Genellikle öfkeli ve kızgın anlarda bu kelimeyi kullanma ihtiyacı doğmaktadır. Peki, fesuphanallah ne demek? TDK’ya göre fesuphanallah ne anlama gelir? Sizler için yaygın olarak kullanılan fesuphanallah kelimesini ve farklı kullanım alanlarını sizler için hazırladık.

Fesupanallah Ne Demek? Fesupanallah Kelimesinin Dini Anlamı Nedir?

Fesuphanallah, salında Sübhanallah kelimesinden türeyen, Arapça bir sözcüktür. Bu kelimelerin her ikisi de Türkçede bir ünlem olarak yer almaktadır.

 Fesuphanallah Nedir? 

 Fesuphanallah, kelime manasıyla “Allah türlü noksanlıklardan münezzehtir” anlamı taşımaktadır. Burada yaratıcının, eksiklik ve noksanlıklardan uzak, yüce bir varlık olduğu vurgulanmaktadır. Fesuphanallah hem dini terim olarak hem de günlük konuşma içerisinde şaşkınlık belirten bir ünleme de dönüşebilmektedir. 

 Fesuphanallah diyen birisi Allah tarafından yaratılmış olan nizam karşısındaki hayretini ve şaşkınlığını belirtmektedir. Bu noktada kimileri ünlem olarak Fesuphanallah kelimesini kullanırken kimileri de Sübhanallah terimini kullanmaktadır. 

 TDK’ya Göre Fesuphanallah Nedir? 

 Fesuphanallah, Kur’an’da doğrudan yer almayan bir kavramdır. Ancak bu kavramın türediği varsayılan ana kelime “Sübhanallah” çok sayıda hadiste geçmektedir. Namaz sonrasında yapılan tesbihatta da Sübhanallah zikrine yer verilmektedir.

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