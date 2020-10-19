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19.10.2020 - 14:13 | | AA

FETÖ çift Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı.

FETÖ çift Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Polis ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek  isterken gözaltına alınan eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K'nin emniyetteki  işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin  ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin 3 gün önce Enez ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu  otomobilde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve meslekten ihraç  edilmiş hakim D.E. ve eşi savcı H.E. ile eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K  yakalanmıştı.

D.E. ve H.E'nin işlemleri sürüyor.

 

 

 

Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılarBursa'da 2 kişinin, hareket halindeki kamyonetin kasasında, piknik masası üzerinde tavla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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