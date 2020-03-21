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21.03.2020 - 15:35 | | DHA

FETÖ elebaşı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL “darbe girişimi” tazminatı ödeyecek

FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı kalkışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü’nün zarar gören varlıkları için örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve darbenin bir numaralı ismi eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ü 150 bin 537 TL tazminat ödemeye mahkûm etti. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında, tazminat tutarının da 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınmasına karar verdi.

FETÖ elebaşı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL “darbe girişimi” tazminatı ödeyecek

15 Temmuz darbe girişiminde, başkent Ankara’da tank ve F-16’larla  saldırı düzenleyen FETÖ’cü askerler, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olurken aynı zamanda şehrin cadde ve sokaklarına, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyeti, Gölbaşı Özel Harekat başta olmak üzere kamuya ait varlıklara ağır hasar verdi. EGO Genel Müdürlüğü de terör örgütünün darbe girişimi sırasında otobüsler, duraklar, sinyalizasyon ve levhalar gibi varlıklara verdiği zararın karşılaması amacıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbe girişiminin bir numaralı ismi eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk aleyhine tazminat davası açtı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada FETÖ elebaşı Gülen ve Öztürk’ün 150 bin 537 TL tazminat ödemesine karar verildi. 

15 TEMMUZ’DAN İTİBAREN YASAL FAİZ İŞLEYECEK

Mahkeme kararında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesine karar verilen “darbe girişimi” tazminatının 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edileceği de belirtildi. Kararda ayrıca tazminatın davalılar FETÖ elebaşı Gülen ve Akın Öztürk’ten birlikte veya ayrı ayrı alınabileceğini de bildirildi. Mahkeme kararı gazete ilanıyla duyurarak tebliğ etti.

 

 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan CNN Türk'te önemli açıklamalarMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.. "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek." dedi.
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