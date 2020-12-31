FETÖ hükümlüsü firari eski komiser, Sakarya'da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser M.B.'nin Sakarya'da olduğunu belirleyerek, çalışma başlattı.
Yapılan takip sonucu M.B., Arifiye ilçesinde, annesinin evinin önünde yakalandı. M.B.'nin, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görevliyken, 'FETÖ/PDY üyeliği' nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
6 dakikada 2020... Türkiye ve dünyada neler oldu?Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. 80 milyon insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsü 2020 yılında gündemin önemli bir bölümünü oluşturdu. Karantina süreciyle, yaşanan ölümlerde ve maskeyle geçen 2020 yılında corona virüs haricinde de birçok önemli olay gerçekleşti. Şiddet olayları, doğal afet, vefat olaylarının yaşandığı 2020 yılının panoramasını sizler için oluşturduk.