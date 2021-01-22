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22.01.2021 - 18:42 | | AA

FETÖ operasyonunda KKTC'de yakalanan şüpheli askerler Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonunda KKTC'de yakalanan şüpheli askerler Türkiye'ye getirildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker, uçakla İstanbul'a getirildi.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından zanlıların sevk edildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor.

 

Araca malzeme yüklerken ölümden böyle döndü!Beyoğlu'nda, şirket aracına malzeme yükleyen Ahmet Karagöz, bir kamyonetin açık olan bagaj kapağına çarpmasıyla yaşanan kazada ölümden döndü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı ucuz atlattığını söyleyen Karagöz Biraz daha yol kenarında olsaydım, beni de biçecekti dedi.
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