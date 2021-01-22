22.01.2021 - 18:42 | | AA
FETÖ operasyonunda KKTC'de yakalanan şüpheli askerler Türkiye'ye getirildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker, uçakla İstanbul'a getirildi.
Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.
Sağlık kontrolünün ardından zanlıların sevk edildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor.
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