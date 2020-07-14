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14.07.2020 - 16:48 | | DHA

FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan imamın cezası belli oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu gün, verdiği cuma vaazında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Cahit Karabulut "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan imamın cezası belli oldu!

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Cahit Karabulut ile avukatı hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Karabulut, "Bütün samimiyetimle söylemek istiyorum. Sözlerim yalan olsaydı bu kadar açık yüreklilikle söyleyemezdim. 26 yıllık imamlık hayatım var. Dolayısıyla yapılan suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Cahit Karabulut'u "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmetti.

İDDİANAME

İddianamede, Küçükçekmece ilçesinde bir camide imam olarak görev yapan Cahit Karabulut'un, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü cuma vaazında FETÖ propagandası yaptığı iddia ediliyordu. Sanık Karabulut'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Tekirdağlıların su çilesi! 10 gündür su yok!Tekirdağ Malkara'nın Allıışık Mahallesi'ndeki evlerde, yaklaşık 10 gündür su yok. Vatandaşlar, araç ve traktörlerle yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çeşmeye giderek, bidonlarla evlerine su taşıyor. Mahalle halkından Erdal Engin, kendileri ve hayvanların susuz kaldığını belirterek, "Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz" dedi.
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