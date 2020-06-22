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22.06.2020 - 11:36 | | AA

FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi emekli albay, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Jandarma ekipleri, Meriç Nehri yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan emekli kıdemli albay M.D'yi yakaladı

Gözaltına alınan FETÖ zanlısı M.D, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hamamlarda yeni normal dönem başladıCorona virüs tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
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