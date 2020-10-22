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22.10.2020 - 14:45 | | DHA

FETÖ yalanıyla dolandırdı! Banka şubesinde yakalandı

Konya’da kendisini savcı olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla emekli Y.B.'yi 230 bin lira dolandırdıktan sonra yeniden arayıp, 420 bin lira daha isteyen E.U (40), Antalya'da bir banka şubesinde polis operasyonuyla gözaltına alındı.

FETÖ yalanıyla dolandırdı! Banka şubesinde yakalandı

Konya'da kendisini savcı olarak tanıtan E.U., FETÖ yalanıyla emekli Y.B'yi 230 bin lira dolandırdı. Banka havalesiyle parayı gönderen Y.B.'yi bir süre sonra yeniden arayan E.U., 420 bin lira daha istedi. Dolandırıldığının farkına varan Y.B., Konya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Konya polisi, paranın Antalya'da bir banka şubesinden çekildiğini tespit etti. Bunun üzerine bağlantıya geçilen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Y.B'nin 420 bin lirayı havale ettiğini söylemesi üzerine banka şubesine giden E.U., burada bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan E.U.'nun, aynı yöntemle İstanbul ve Hatay'da 90 bin TL ve 15 bin euroluk dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık ve kumar suçlarından kaydı bulunan E.U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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