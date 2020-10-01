MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ’cü öğretmenin kirli arşivi! Birlikte olduğu kadınları gizlice kaydetti
ABONE OL
01.10.2020 - 16:15 |

FETÖ’cü öğretmenin kirli arşivi! Birlikte olduğu kadınları gizlice kaydetti

Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve evinde arama yapılan öğretmen Rıdvan Yücel C.’nin bilgisayarından kadınlarla gizli çekilmiş uygunsuz görüntüler ele geçirildi. Şüpheli şahsın kadınları öğretmen evine götürerek burada birlikte olduğu ve bu anları da kayda alarak depoladığı ortaya çıktı.

FETÖ’cü öğretmenin kirli arşivi! Birlikte olduğu kadınları gizlice kaydetti

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verilen Rıdvan Yücel C., geçtiğimiz günlerde emniyet mensuplarınca yapılan operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller Siber polis tarafından incelemeye alındı.

Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, öğretmenlik yapan şüphelinin bilgisayarında soruşturma konusu dışında şoke eden bir gerçek ortaya çıkarıldı. Şüphelinin bilgisayarında tesadüfi olarak bulunan bir klasörde gizli kamera yerleştirerek kaydedildiği anlaşılan mahrem videolar bulundu.

Videoların, bilgisayar içerisinde 'dikkat et/Kendi Özelim/Öğretmen Evi' şeklinde bir klasör içerisinde bulunduğu belirlendi. İçerisinde kimliği tespit edilemeyen birçok kadına ait kaydın bulunduğu saptandı.

O ANLARI GİZLİ KAMERAYA ALMIŞ 

Uygunsuz görüntülerin öğretmen evine gizli kamera yerleştirilmek suretiyle çekildiği değerlendirildi. FETÖ'cü şüphelinin öğretmen evine götürdüğü kadınlar ile ilişkiye girdiği, buraya kurduğu kamera düzeneği ile özel anlarını kayda aldığı ve bu kayıtları bilgisayarında arşivlediği anlaşıldı.

MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu avantajları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu avantajları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Sıradaki Haber