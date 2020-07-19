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19.07.2020 - 11:45 | | DHA

Son dakika... FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu hakkında karar

Son dakika gelen habere göre; Mersin’de, 70 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Son dakika... FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu hakkında karar

Mersin merkezli 19 kentte FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Baransu, tahliyesini talep etti. Baransu'nun 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'iftira' suçlarından beraatine hükmedildi. Mahkeme, sanığın 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine, 'Yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan ise 4 yıl hapsine hükmetti. Mahkeme heyeti, Baransu'ya ayrıca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında da 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Baransu'nun 3 suçtan toptan 19 yıl 6 ay hapsine hükmedildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

 

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