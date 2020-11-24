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24.11.2020 - 10:36 | | AA

FETÖ'nün kritik ismi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'de aralarında örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukatın da olduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)  şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

FETÖ'nün kritik ismi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı  Kadıdondurma köyü 1. askeri yasak bölge yakınlarında 3 kişiyi yakaladı.

İnceleme sonucu şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçundan haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlılar  Ö.Y. ve B.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" olduğu  belirlenen diğer şüpheli avukat E.Y'nin işlemleri devam ediyor.

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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