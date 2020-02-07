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07.02.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Filistin’e eğit-donat desteği

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı Barış Planı’nı kabul etmeyen Türkiye, Filistin güvenlik güçlerini eğitmek için kritik bir hamle yaptı.

Filistin’e eğit-donat desteği

Filistin kolluk birimlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, teknik imkân ve kabiliyetlerinin iyileştirilmesi konusunda da Türkiye’nin gerekli adımları atabilmesine imkan tanıyacak güvenlik işbirliği anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Komisyonda anlaşmaya ilişkin bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran şunları söyledi: “Bu anlaşmayla terör ve terör örgütleriyle mücadele, sınır aşan suçlarla mücadele konularında yapılacak iş birliğinin hukuki temelini atıyoruz. Filistin tarafının talebine binaen, Filistin kolluk birimlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, teknik imkân ve kabiliyetlerinin iyileştirilmesi konusunda da gerekli adımları atabileceğiz. Bu çerçevede, Filistin kolluk birimlerine hizmet içi eğitim sertifika programı, Türkiye Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı’mıza bağlı enstitülerde yüksek lisans, doktora programı gibi alanlarda eğitim verebileceğiz.” “Bu anlaşmanın amacı Filistin güvenlik güçlerini İsrail’e karşı yetiştirmek mi?” sorusu üzerine de Kıran, “Hayır, İsrail’e karşı değil. Filistin güvenlik makamlarının kurumsal kapasitesinin güçlenmesi, bu anlamda Filistin’in daha da güçlenmesi amaç” ifadelerini kullandı.

‘Hamas siyasi realite’

Hamas’ın terör örgütü olarak kabul edilip edilmediğiyle ilgili soru üzerine ise Kıran, “Biz, açıkçası Hamas’ı bölgenin siyasi bir realitesi olarak görüyoruz. Zira, Hamas, 2006 yılında parlamento seçimlerini kazanmış bir siyasi parti” cevabını verdi.

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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