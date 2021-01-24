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24.01.2021 - 19:45 | | DHA

Film gibi izlediler! Korku dolu anlar

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan adam iddiaya göre önce balkona çıkıp televizyonu aşağı attı sonra evi ateşe verdi. Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi.

4 katlı binanın son katında yaklaşık 1 yıldır ikamet eden Birol A., evinin balkonuna çıkarak aşağıya televizyon fırlattı. Birol A., televizyonun ardından eline geçirdiği malzemeleri aşağı atmaya devam ederken evden yükselen dumanlar vatandaşın dikkatini çekti.

Film gibi izlediler Korku dolu anlar

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken dumanlardan etkilenen komşular, itfaiye yardımı ile apartmandan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Olay yerine gelen ev sahibi, kiracısının cinnet getirerek evi yaktığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Film gibi izlediler Korku dolu anlar

“Cinnet getirmiş bir hali vardı normal bir insan böyle bir şey yapamaz”

Olayı gören vatandaş Şenol Ünal, “Yukarıdan bir kişinin aşağı televizyon attığını gördük, kapıyı sert bir şekilde vurdu, küfür ediyordu. Aşağı sandalyeler atmaya başladı. Polisi arayın dedik. O sıra içeriden dumanlar çıkmaya başladı. Adam o sırada yine aşağı bir şeyler atıyordu. Kapılar, camlar kırıldı. Daha sonra adam küfür ederek aşağı indi. Sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. O sırada polisler geldi zaten.” dedi.

    Balkonundan eşyaları atıp evi ateşe verdiAntalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan adam iddiaya göre önce balkona çıkıp televizyonu aşağı attı sonra evi ateşe verdi.
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