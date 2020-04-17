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17.04.2020 - 17:46 |

Filyasyon nedir, ne anlama geliyor? Türkiye'de filyasyon çalışması nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklaması sırasında değinilen Filyasyon vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki filyasyon nedir, ne anlama gelir? Türkiye'de Filyasyon çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Filyasyon nedir, ne anlama geliyor? Türkiye'de filyasyon çalışması nasıl yapılıyor?

Filyasyon nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama kapsamında Filyasyon kelimesi sıklıkla kullanıldı. Vatandaşlar bu süre zarfının ardından filyasyon nedir, ne anlama gelmektedir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Filyasyon hakkında merak edilenler...

FİLYASYON NEDİR, NASIL OLUR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

FİLYASYON TÜRKİYE'DE NASIL UYGULANIYOR?

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 81 ilde bir koronavirüs vakası tespit edildiğinde, söz konusu kişinin iş ve aile bilgileri otomatik olarak Sağlık Bakanlığı'nın sistemine düşüyor. Bu noktada filyasyon ekipleri harekete geçiyor.

Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor

Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor.

Filyason çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Temaslı takibin en yüksek oranda olduğu il yüzde 99'la Zonguldaktır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da 1200 ekip görev almaktadır" dedi

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