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14.08.2020 - 16:57 | | DHA

Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında gezi için açılan özel yattaki tatilciler ölü balina görüntüledi.

Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi

Antalya Kemer ilçesindeki G-Marina'dan gezi için açılan özel yattaki tatilciler, Finike Körfezi'nde saat 15.40 sıralarında denizde su yüzeyinde duran bir nesne olduğunu fark etti.

Tekneyle yaklaşmalarının ardından tatilciler, deniz yüzeyinde hareketsiz yatanın balina olduğunu anladı. Teknenin kaptanı Peker Tunca, gördüğü manzarayı telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Finike Belediyesi ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine ölü balinayla ilgili çalışma başlattı.

ADANA'DA NEHRİN DÖKÜLDÜĞÜ YERDE ÖLÜ YAVRU BALİNA VURDU

Öte yandan Adana’nın Karataş ilçesinde Ceyhan Nehri’nin döküldüğü yere yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda ölü yavru balina vurdu.

Karataş-Yumurtalık ilçesi arasında Ceyhan Nehri’nin döküldüğü bölgede sabah saatlerinde yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki ölü balinayı gören balıkçılar yetkililere haber verdi.

Balinayı görenler de bu sırada cep telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti.

Sabahın erken saatlerinde dalganın yoğun olması nedeniyle ekipler gelene kadar dalgaların ölü balinayı tekrardan denize götürdüğü öğrenildi.

Finike Körfezinde ölü balina görüntülendi

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