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26.03.2020 - 10:50 | | Ferit ZENGİN

Firari sanığın akılalmaz bahanesi! 'Virüs var kapıyı açamam'

İstanbul Eyüp'te 10 gün önce, yakalanıp adliyeye sevk edildiği sırada yakınlarının polise saldırması sonucu çıkan kargaşadan yararlanıp firar eden Tugay K.’nın, saklandığı adresi baskın yapıldı. Kapıya dayanan polise "virüs var kapıyı açamam" dedi. Ekiplerin ikna çabaları sonuç vermeyince eve, itfaiye merdiveniyle camdan girdi.

Firari sanığın akılalmaz bahanesi! 'Virüs var kapıyı açamam'

13 Mart 2020 günü, hakkında yaralama ve hırsızlık suçları nedeniyle, Küçükçekmece adliyesine sevk edileceği sırada adliye otoparkında yaşandı. Polis aracına saldıran yakınlarının yarattığı kargaşadan yararlanarak kaçan 22 yaşındaki Tugay K.nın saklandığı adresi tespit eden ekipler dün gece yarısı operasyon düzenledi.

Gaziosmanpaşa merkez mahallesinde bulunan adrese gece saat 00.10 sıralarında düzenlenen baskında, kapıyı çalan polise corona virüs salgınını bahane etti. "Virüs var kapıyı açamam, gidin yarın gelin" dedi. Ekipler, tüm ikna çabalarına rağmen cevap vermeyen Tugay K.nın evinde camdan girmek zorunda kaldı.

Adrese çağrılan itfaiye merdivenini Tugay K.nın kaldığı evin penceresine uzatan ekipler camı kırarak içeri girdi. Adreste Tugay K.yı yakalayarak gözaltına aldı. Kaçmaya çalışırken yakalanan ve polise direnmeyen 22 yaşındaki firari sanık kelepçelenerek aynı merdivenle evden çıkarılıp emniyete götürüldü.

Tugay K.nın kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

 

 

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