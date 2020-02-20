Fırat Çakıroğlu kimdir, neden öldü? Fırat Çakıroğlu cinayeti ne zaman işlendi?

Fırat Çakıroğlu, sosyal medyada en fazla konuşulan isimler arasında yer alıyor. Konya'da dünyaya gelen Fırat Çakıroğlu annesinin öğretmen olması nedeniyle çocukluk ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdiği 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşleri öğrencilerin kavgası sonrası bıçaklanarak öldürülen Fırat Çakıroğlu ölümünün üzerinden geçen beş yılın ardından rahmet ile anılmaya devam ediyor. Peki Fırat Çakıroğlu kimdir, neden öldü?

FIRAT ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Fırat Çakıroğlu cinayeti, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası Fırat Yılmaz Çakıroğlu isimli öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıdır. Olay sonrası yapılan yargılamalarda, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, karşıt görüşlü öğrenciler ile girdiği tartışma sonucu bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden ülkücü Ege Üniversitesi öğrencisi.

1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek evladı. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu'nun Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. CHP'li bir ailede yetişmişti. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

Ölümü üzerine Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'ta adına açılan spor merkezine, Nazilli'de bir parka verilmiştir. Elvankent'te de adına bir hatıra ormanı oluşturulmuştur. İzmir'in Menderes ilçesinde bir spor tesisine ve Aliağa ilçesinde yapılan bir parka, Manisa'da bir kavşağa adı verilmiştir.

Cinayetin sanığı Nurullah Semo, 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.