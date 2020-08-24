Fırat Kalkanı’nın 4. yılı kutlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Suriye’de terör örgütü DAEŞ’e karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın 4. yıl dönümü Bab ilçesi Bizaa beldesinde askeri törenle kutlandı.

Törene Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, TSK askerleri, SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, SMO kolordu komutanları, bölgenin önde gelen aşiret liderleri, SMO şehit ve gazi aileleri ile bölge halkından çok sayıda kişi katıldı.

Kutlamalar, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçik ve SMO askerlerine saygı duruşuyla başladı.

Geçici Hükümet Başkanı Mustafa, Fırat Kalkanı ile bölgeyi kurtaran TSK ve SMO askerlerine teşekkür etti.

Jandarma Bab Komutanı Yarbay Aytuğ Altay da konuşmasında, “Aynı Çanakkale’de olduğu gibi bu mücadeleyi verirken Suriye Milli Ordusu, Türk askerleri ve sivillerin kanı birbirine karıştı. Biz yıllardır beraber yaşamış aynı ailenin evlatlarıyız. Hiçbir terör örgütü veya hücrenin bizleri ayırmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Kutlamalar bugün de sınırdaki Çobanbey beldesinde devam edecek.

‘Bölge normalleşti’

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye’nin kuzeyinde 24 Ağustos 2016’da terör örgütü DAEŞ’e karşı Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlatarak, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimleri 217 gün içinde terörden arındırdı. Harekat ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DAEŞ’li etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünden temizlenen ilçe ve belde merkezlerinin idaresi Türkiye’nin destekleriyle kurulan yerel meclislere teslim edildi. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında Türkiye’nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyonu buldu.