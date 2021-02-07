Fırında sıra bekleyen kadının cep telefonu ve cüzdanını böyle çaldılar

Hırsızlık olayı, Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi’ndeki bir fırında akşam saatlerinde yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si kadın 3 kişi, müşteri gibi geldikleri fırında gözlerine kestirdikleri bir kadının çevresinde durmaya başladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ortalarına aldıkları kadın ile bir süre konuşarak onun dikkatini de dağıtan şüphelilerden biri, elini arkasına geçtiği kadının cebine uzatarak el çabukluğu ile cep telefonu ve cüzdanı çalıyor. Hırsızlığı yapan kadın şüpheli, daha sonra bir şey olmamışçasına kapıya yönelerek dışarı çıkıyor.

Bir süre sonra cebinde telefon ve cüzdanını bulamayan kadın, durumu hemen iş yeri sahibine bildirdi. Polise de şikayette bulunuldu, incelenen güvenlik kameralarında, hırsızlığın nasıl yapıldığı görüldü.

Polislin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.