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25.05.2020 - 17:03 | | DHA

Fırtınada evinin çatısından düşerek öldü!

Ardahan’ın Göle ilçesinde fırtına etkili olurken, evinin çatısına tamir için çıkan Seçkin Çetinkaya (52), zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fırtınada evinin çatısından düşerek öldü!

Göle'ye bağlı Dereyolu köyünde yaşayan, 3 çocuk babası Seçkin Çetinkaya, şiddetli rüzgarda hasar görmesi nedeniyle tamir için evinin çatısına çıktı. Fırtınanın etkisiyle dengesini kaybeden Seçkin Çetinkaya, zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Öte yandan Göle'de büyük hasara neden olan fırtınada, binanın çatısından kopan sac parçasının çarptığı kişi de yaralandı.

 

Apartmandaki yılan panik yaşattıAntalya’da bir apartmana giren yılan, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dairenin kapısında bulunan ve yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatlar kullanılarak çıkarıldı.
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