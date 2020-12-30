Flaş... Aylin Sözer cinayetinde son dakika gelişmesi! Ortaya çıktı...

Son dakika haberine göre, Maltepe'de yalnız yaşadığı apartman dairesinde katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay yerinde, Kemal Ayyıldız'ın cinayeti daha önce planladığı ve hazırlık yaptığı şüphesi oluşturacak deliller elde edildi. Polisin olay yerinde bulduğu deliller arasında üzerinde kan izi de olduğu değerlendirilen kirli ve yırtık muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu. Ayyıldız'ın üst aramasında uyuşturucu madde de ele geçirildi.

POLİSİ ELİNDEN YARALADI



Polis ekiplerinin olay yerine geldiğinde Kemal Ayyıldız'ın, eve girmeye çalışan güvenlik güçleri üzerine doğalgaz borusunu söküp ateşleyerek püskürttüğü öğrenildi.



Müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaralayan katil zanlısının, ilk ifadesinde Aylin Sözer ile sevgili olduğunu söylediği öğrenildi. Sözer ile aralarında önce tartışma ve boğuşma yaşandığını ileri süren saldırganın, Sözer'i bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği de kaydedildi.



"2009 YILINDA İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞMIŞLAR"

Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde suçunu itiraf eden Kemal Ayyıldız'ın, işlediği cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattığı öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız'ı., Aylin Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştığını, tanıştıklarında Aylin Sözer'in Amerika'da olduğunu, iki yıl boyunca sadece internet üzerinden telefonla konuştuklarını söylediği belirtildi.

2011 YILINDA İLK DEFA YÜZYÜZE GÖRÜŞMÜŞLER

Şüpheli Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'le 2011 yılında İstanbul'da yüzyüze görüştüklerini anlatarak "Bir kaç ay görüştükten sonra aramıza bir soğukluk girdi. 2014 yılına kadar hiç görüşmedik. Daha sonra tekrar görüştük. 2015 yılı ile 2018 yılı arasında yine hiç görüşmedik. 2019 yılı Kasım ayından beri sık sık görüşmeye başladık. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu. " dedi.

CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olayın meydana geldiği gün daha önceden randevulaştıkları için Aylin Sözer'in evine gittiğini anlatan Kemal Ayyıldız, "Bir hafta önce görüşmüştük. Bu görüşme sırasında onunla salı günü görüşmek üzere randevulaşmıştık. Eve gidince ona çocuklarımı görmek için yılbaşında Manisa'ya gideceğimi söyleyince bana kızdı.” dedi. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı iddiasında bulunan Kemal Ayyıldız, “Aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü." iddiasında bulundu.

"POLİSLERE KENDİMİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİM"

Kullandığı uyuşturucu ve cinayetin ardından adeta şoka girdiğini bu nedenle evden çıkamadığını anlatan Kemal Ayyıldız'ın, "Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Bu nedenle onlara doğal gaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım." dediği öğrenildi.

KARDEŞİNİN HESABINA 260 BİN LİRA GÖNDERMEYE ÇALIŞMIŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin saat 10.30 sıralarında Aylin Sözer'in banka hesabına girerek internet üzerinden kardeşinin hesabına 260 bin lira göndermeye çalıştığı tespit edildi. Ancak bankanın EFT'nin yüklü olması sebebiyle telefonla Aylin Sözer'i aradığı, ulaşamayınca EFT talimatını askıya aldığı öğrenildi.

ÖĞRENCİSİNİ DE KANDIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin ayrıca Aylin Sözer'in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak "Sana EFT yapacağım. Bu parayı euroya çevirip sana söylediğim kişiye teslim edersin" diye yazdığı belirlendi. Ancak Aylin Sözer'in öğrencisinin "Hocam ben bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam" diye mesaj attığı ardından Aylin Sözer'in telefonunu aradığı ulaşamayınca alt katta oturan kız kardeşine durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Yetkililer, Aylin Sözer'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacağını söylediler. Aylin Sözer'in ciğerlerinde duman bulunması durumunda yakılarak öldürüldüğünün tespit edileceği belirtildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Kemal Ayyıldız “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", “Uyuşturucu madde bulundurmak", Görevli polis memurunu yaralamak", “Görevli memurlara mukavemet etmek" ve “Mala zarar vermek" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.