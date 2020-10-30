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30.10.2020 - 21:29 | | ADHA

Foça'da depremde hasar gören 6 binadan 3'ü ekiplerce yıkıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Foça'da hasar gören 6 binadan 3'ü tehlike oluşturduğu gerekçesiyle ekiplerce yıkıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen yıkım sırasında zaman zaman artçı sarsıntılar da yaşandı.

Foça'da depremde hasar gören 6 binadan 3'ü ekiplerce yıkıldı

 

Saat 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar olan depremde 5'i ilçe merkezindeki Fevzipaşa Mahallesi’nde, biri ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Yenifoça Mahallesi’nde toplam 6 bina hasar gördü. Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan hasarlı binaların 3’ü çevresine tehlike oluşturduğu ve meydana gelebilecek artçı depremlerde yıkılma ihtimalleri olduğu için Foça Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Binaların tamamının tarihi taş yapı olduğu ve içinde yaşayan olmadığı öğrenildi.

Bina çevrelerinin emniyetli hale getirilmesi ve yıkım çalışmalarına nezaret eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, bütün ilçelerde olduğu gibi Foça'da da hasarlar oluştuğunu söyledi. Fatih Gürbüz; "İlçemizde 6 tane eski kagir rum evi hasar ve yıkım gördü. Bu binaların daha fazla sıkıntı yaratmaması, tehlike arz etmemesi için gerekli önlemleri alıyoruz. İzmir ve tüm ilçelerimizde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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