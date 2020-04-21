Fosil Ve Fosil Yakıt Nedir? Fosil Nasıl Oluşur, Ne İşe Yarar?

Mineral yakıtlar olarak da bilinen fosil yakıtlar, canlı organizmaların toprak altında çözünmesiyle meydana gelmektedir. Organizmaların çözünme işlemi milyarlarca yıl sürdükten sonra tamamlanmaktadır. Yani bu yakıtlar aynı zamanda belirli bir rezerve sahiptir.

Fosil ve Fosil Yakıt Nedir?

Fosil ve fosil yakıt, birbiri ile oldukça bağlantılı iki terimdir. Fosil sözcüğünün kökeni Latince ’den gelmekte olup, yerden çıkarılan şey anlamı taşımaktadır. Fosil, genelde yer kabuğunun en üst katmanında bulunmaktadır. Tortul kayaçlar olarak isimlendirilen bu katmanda, ölü organizmaların biriken kalıntıları olarak kabul edilmektedir.

Fosil yakıtlar ise, tortul kayaçlarda biriken ve çoğu zaman da tahrip olmuş organizmaların çözünmesiyle meydana gelmektedir. Günümüzdeki teknolojik ilerlemelerle ihtiyaç duyulan enerjinin bir kısmı fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıtlar içerisinde yüksek miktarda karbon ve hidrokarbon yer almaktadır. Bu kapsamda güncel olarak kullanılan fosil yakıtlar aşağıdaki gibidir:

- Kömür

- Petrol

- Doğal Gaz

Fosil Nasıl Oluşur?

Fosilleşme, ölü bir mikroorganizmanın yıllarca süren bir zaman boyunca; fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimi sonucunda oluşmaktadır. Ölü organizma uygun bir ortamda bu değişime uğrarsa da fosil olarak kullanılabilmektedir. Fosilleşmenin oluşabilmesi için en uygun ortam tortul kayaçlardır. Ancak tortul kayaçlar dışında magmatik ve başkalaşım kayaçlarında da fosillere rastlanabilmektedir.

Fosilleşme, art arda geçilen bazı evreler sonrasında tamamlanmaktadır. Bu evrelerden ilki çürüme, ikincisi ise çözünme evreleridir. Canlı kalıntıları arasında yalnızca içerisinde anorganik bulunan kısımlar fosilleşme için uygun sayılmaktadır.

Bu kısımlara; kavkı, kemik ve diş örnek olarak verilebilmektedir. Çözünme esnasında fosil olacak maddenin mutlaka atmosfer etkilerinden korunması gerekmektedir. Bu sebeple denizel ve bataklık alanlarda fosil oluşumunun daha yaygın olduğu görülmektedir.

Fosil Ne İşe Yarar?

Fosilleşme, dünya için gerek duyulan enerjinin bir bölümünü karşılamaktadır. Ancak bunların yanı sıra fosil özellikleri incelenerek, bu maddenin oluştuğu döneme ait de bazı bilgiler elde edilebilmektedir. Büyük boyutlu kalıntılara makrofosil, küçük boyutlu kalıntılara ise mikrofosil adı verilmektedir. Mikrofosiller mikroskop altında incelenebilmektedir.

Her iki grup fosil de sahadan alınıp incelenebilmekte ve kendilerine özgü kavramlar ortaya çıkarabilmektedir. Buna göre, kayaçların jeolojik zamanları ve fosil oluşumunda yaşamış canlılar hakkında bilgilere bu sayede ulaşılabilmektedir.