MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fotoğraf tutkunu genç kadın suda boğuldu!
ABONE OL
28.06.2020 - 09:14 | | DHA

Fotoğraf tutkunu genç kadın suda boğuldu!

Gelen bir son dakika haberine göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki genç kadın kanyonda boğuldu.

Fotoğraf tutkunu genç kadın suda boğuldu!

Olay, ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin’de ikamet eden 25 yaşındaki Zehra A., internetten gördüğü ve çok beğendiği Karasu’yu görmek ve fotoğraf çekmek için ağabeyi A.A. (29) birlikte bölgeye gitti.

Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra A., iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği esnada ayağı kayarak suya düştü. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra A., daha sonra gözden kayboldu. Zehra A.’nın ağabeyi A.A. kardeşini kurtarmak için mücadele ettiyse de başarılı olamadı. Telaşlanan A.A. durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda talihsiz kızın cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta su içinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılda bir kez yapılıyor, her hayvandan 2 kilo çıkıyor!

Yılda bir kez yapılıyor, her hayvandan 2 kilo çıkıyor!

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 27 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 27 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sıradaki Haber