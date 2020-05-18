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18.05.2020 - 09:35 | | DHA

FSM'de yasağın 3. gününde denetimler sürüyor!

İstanbul’da polis ekipleri sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde denetimlerini sürdürdü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan denetimlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Corona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kurulan denetim noktasından geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu.

Araçların içinde bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Bu noktadan geçen araçlar ise kuyruk oluşturdu.

 

 

FSM'de polis ekipleri tüm araçları tek tek denetliyor!İstanbul’da polis ekipleri sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde denetimlerini sürdürdü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan denetimlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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