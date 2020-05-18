FSM'de yasağın 3. gününde denetimler sürüyor!

Corona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kurulan denetim noktasından geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu.

Araçların içinde bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Bu noktadan geçen araçlar ise kuyruk oluşturdu.