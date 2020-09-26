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26.09.2020 - 15:36 | | İHA

Son dakika: Pes dedirten olay! Fuhuş için gizli geçit yapmışlar

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ahlas Masası ekipleri tarafından bir otele düzenlenen baskında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçit dikkat çekti.

Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler
Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler
Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler
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Asayiş Büro Amirliği Ahlas Masası ekipleri, Trabzon Ortahisar ilçesi İskenderpaşa mahallesinde bulunan bir otele baskın düzenledi. Baskında ekiplerin bir otel odasındaki kalorifer peteği dikkatlerini çekti. Yapılan incelemede kalorifer peteği öne çekildiğinde arkasından yan binaya geçilen gizli bir geçit tespit edildi.

Yapılan incelemede yan binada bulunan ve fuhuş baskınlarında gizlenen 2'si Kırgızistan ve biri Moldova uyruklu 3 yabancı uyruklu hayat kadını yakalanırken, Z.S., N.B. ve G.M. isimli yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere gerekli mercilere gönderildi.

Öte yandan söz konusu otelin işletmecileri F.B. ve H.İ. ise fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilirken, şahısların ilk ifadesinde fuhuş baskını sırasında otel odasında bulunan kızlara telefonla haber vererek yan binaya kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten geçmelerini sağladıklarını söyledikleri öğrenildi.

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