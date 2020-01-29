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29.01.2020 - 16:11 | | DHA

'Füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi

Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 saat süren arama çalışmasından bir sonuç alamadı

'Füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi

Suriye tarafından ateşlenen bir füzenin Mersin'in Tarsus ilçesine düştüğü ihbarı, jandarmayı harekete geçirdi. Yapılan araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir kişi, Suriye'den ateşlenen bir füzenin ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi ile Adana kent sınırları arasına düştüğü ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, bir narenciye bahçesinde araştırma yaptı. Bölgede yapılan yaklaşık 3 saatlik araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Füze düştü iddiası jandarmayı alarma geçirdi

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