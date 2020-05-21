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21.05.2020 - 07:52 | | DHA

Galata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti.

Köprü üzerinde belli aralarla denetleme yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar oltalarını ve balık kovalarını köprü üzerinde bulunan duvarın üzerine sakladı. Polislerin gitmesini fırsat bilen balıkçılar hayatını tehlikeye atarak köprüden duvarın üzerine atlayarak olta ve balıklarını aldıktan sonra balık tutmaya devam etti.

Galata Köprüsünde yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler

BİR GRUP GENÇ DE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE DANS ETTİ

Köprünün boş olmasından faydalanan bir sürücü de otomobilini sağa çekerek yanındaki 3 kadınla birlikte müziğin sesini açarak sosyal mesafeye dikkat etmeden köprü üzerinde dakikalarca dans etti.

Galata Köprüsü’nde balık tutan ve dans eden vatandaşlar dikkat çektiKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti.
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