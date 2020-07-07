Galata restorasyonu ebabiller için ertelendi

Uçarken uyuyabilen sadece üreme döneminde yuva yapan ebabillerin restorasyon nedeniyle çevresine iskele kurulan Galata Kulesi’ndeki yuvalarına giremediğini ve yavrularını besleyemediğini belirten doğaseverlerin kampanyasına 10 bin kişi imzalarıyla destek verdi. Ebabillerin sesi duyuldu ve iyi haber Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Twitter hesabından dün açıklama yapan Ersoy, “Galata Kulesi’nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata’nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Restorasyonun sonbaharda başlayacağını duyuran Vakıflar Genel Müdürlüğü de şu ifadelere yer verdi:

“Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata’nın kuşlarına özel ver verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek.”

Yavrularına bakamadılar

Simurg Kuş Yuvası Derneği Başkanı Alaz Uslu, ebabilller yavrularının olduğu yuvalarına ulaşmak için 130 km’ye varan hızla dalış yapabildiklerini belirterek, restorasyonun eylül ayına ertelenmesini istemelerinin nedenini şöyle açıklamıştı:

“Çatıdan aniden dalışa geçerek yavrularına ulaşmak istiyorlar ama iskele engel oluyor. Ebabillerin doğasında çok sert ve hızlı manevralar yapmak var. Restorasyon iskelesi şu anda kafes görevinde. Hızla gelip iskeleye çarpabiliyorlar. Besinsiz kalan ya da yalnız kalan yavrulardan üç tanesi kendilerini aşağı atarak öldü. En az 100 yuvada 200 kadar yavru ebabilin olduğunu tahmin ediyoruz. Yani Galata Kulesi halen 300-400 ebabilin yaşam alanı. Bu mevsim mevsim onların yaşama tutunması için çok önemli. İki ay sonra yavrular kendilerini kurtarabilir. Galata kulesi gibi dünyanın en güzel yapılarından birinin yenilenmesine karşı değiliz, restorasyon çalışmasının kuşların üreme dönemi olmayan sonbahara ertelenmesi çevreci, duyarlı, barışçıl ve insancıl çözüm olacaktır.”

Galata’nın tembel martısı

Behiç Ak’ın yazdığı “Galata’nın Tembel Martısı” kitabında da çok benzer bir hikâye kurgulanmıştı. Ak’ın Gülümseten Öyküler serisinin yedinci kitabında yer alan, Galata Kulesi çevresinde mahalle kültürünü esas alan hikâyede zıt karakterdeki Emre ve Hülya isimli iki kardeşin hayvanlarla çevredeki insanlarla ilişkileri kurgulanıyor. Galata Kulesi’nde onarım başlamasıyla birlikte yuvaları kapanan ebabil kuşlarını ve yavrularını kurtarmak için harekete geçen iki kardeşin yaşadıklarının anlatıldığı hikâyede Murteza isimli martı da başrolde. Günümüzde yaşandığı gibi kulenin etrafına çekilen perde ebabil kuşlarının yuvalarına girmesine engel olunca iki kardeş yavruların kurtarılması için mücadele veriyor.