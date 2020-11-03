Gamze otelin beşinci katından düşüp ölmüştü! Dayısı konuştu

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, devre mülk satışı yapan firma adına internette verilen satış danışmanı ilanında yer alan numarayı aradı. Açar, firmada çalıştığını ileri süren 3 kişi ile iş görüşmesi için Kızılay'da buluştu. 3 kişi, Gamze Açar'ı Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürdü. Açar, resepsiyondaki görevliden gizli bir şekilde 5'inci kattaki odaya götürüldü. Gamze Açar, cumartesi günü sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Gamze Açar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Antalya'ya götürülerek toprağa verildi.

3 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Olayla ilgili Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gamze Açar'ı otele götüren 3 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bu sabah Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi. 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Gamze'yi otele götüren 3 kişi ise gözaltı süreleri uzatılarak tekrar emniyete götürüldü. Şüpheliler, Gamze'nin intihar ettiğini ileri sürerken, otopsi sonucu ve odada elde edilen bulguların sonuçlarının soruşturmaya yön vereceği belirtildi.

'GAMZE'Yİ DÖVMÜŞLER'

Gamze Açar'ın dayısı Murat Yılmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada yeğeninin kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, bu yüzden iş görüşmesi için o 3 kişi ile buluştuğunu söyledi. Murat Yılmaz, yeğeninin Kızılcahamam'daki otele de iş görüşmesi kapsamında gittiğini anlatarak, "Sabah 08.45'te yeğenimin düştüğü ortaya çıkmış. Yanına gittiklerinde kanı pıhtılaşmış şekilde bulunmuş. Orada çalışan bir kız arkadaşımız da bu konuyu araştırmış. Gamze, üzeri ve pantolonunun düğmeleri açık şekilde bulunmuş. Bizim içimiz yanıyor. Bu olay intihar değil, cinayet. İntihar olamaz; çünkü Gamze hayat dolu bir insandı. Biz açıkçası görgü tanıklarının susturulduğunu düşünüyoruz. Gece otelde Gamze'yi dövmüşler, çığlık seslerini duymuşlar. Duyan kişiler zaten bununla ilgili ifade verdiler. Detaylı bir araştırma yapılmasını istiyoruz" dedi.