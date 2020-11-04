Gamze’nin ölümünde bilinmeyen 6 saat

Ankara Kızılcahamam’da 17 yaşındaki Gamze Acar’ın bir termal otelin 5. katından düşerek öldüğü iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Acar’ın kuzeni Ahmet Yılmaz Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Gamze bir otelde resepsiyon bölümünde çalışıyormuş. Gece 24.00’de işten çıkıyor. Sahte ilana göre devremülk satışlarında sözde insan kaynakları bölümünde çalışmak için başvuruda bulunmuş. İş çıkışı beş kişi ‘ertesi gün iş görüşmesi yapacaksın’ diye Gamze’yi Kızılcahamam’daki termal otele götürüyor. Gece 02.00’de otele giriş yapılıyor. Gece 02.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında neler yaşandı soru işareti, bilinmiyor” dedi.

Yaşı tutmadığı için ilk etapta otel yetkililerinin Gamze’yi almak istemediklerini, o sırada yaşanan arbedede genç kızın içeri sokulduğunu savunan Yılmaz, “daha sonra ise, otel yetkilileri bu durumla hiç ilgilenmemiş” ifadelerini kullandı.

Kuzeni Acar’ın kesinlikle intihara meyilli olmadığını, tam tersi intihara karşı olan bir karaktere sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: “Hatta psikolojik olarak sorun yaşayan arkadaşlarına yardımcı oluyordu. Neşe dolu bir insandı. Dersleri çok iyiydi. Gerçekten zeki biriydi.

Pilot olmak istiyordu. Boyu uzun olduğu için bana, ‘polis de olabilirim’ diyordu. Hedefleri vardı. Babasıyla da çok güzel zaman geçirirdi. Her yaz birlikte tatile giderdi. Anne ile babası ayrı. Gamze annesinin yanında kalıyordu.”

Soruşturma derinleştiriliyor

Otel odasında yapılan incelemelerde alkol alındığı, odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu görülmüştü. Arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis soruşturmayı derinleştirerek olayla ilgili bazı şüphelileri gözaltına almıştı. Olayın ardından gözaltına alınan beş şüpheli Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.