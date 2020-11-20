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20.11.2020 - 14:32 | | DHA

Gasp yapıp, zorla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zorla senet imzalattıkları kişinin 12 bin 200 lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Gasp yapıp, zorla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve biber satın almak için İslahiye'ye gelen A.Z., darbedildiğini belirterek hastaneye başvurdu. A.Z.'nin gaspa uğradığını da söylemesi üzerine jandarma soruşturma başlattı. A.Z., Güllühöyük Mahallesi’nde biber almak için görüştüğü kişiler tarafından zorla iki senet imzalattırıldığını ve darbedilerek cebindeki 6 bin 400 lira ile hesabındaki 5 bin 800 liranın alındığını söyledi. Jandarma ekipleri, bunun üzerine Güllüköyük Mahallesi’ne giderek H.B., M.D., M.D. ve Ş.D.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Taklalar atarak viyadükten aşağı böyle uçtuÇin'de arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, aracın gerisine reflektör koymak yerine, yolun ortasına "kriko" koydu. Amacı diğer sürücüleri ikaz etmekti. Sürücüler fark edemeyince zincirleme kaza ise kaçınılmaz oldu.
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