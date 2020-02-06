MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaz ile freni karıştıran sürücü dükkanına daldı!
ABONE OL
06.02.2020 - 15:42 | | İHA

Gaz ile freni karıştıran sürücü dükkanına daldı!

İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaz ile freni karıştıran sürücü dükkanına daldı!

İlginç kaza, Büyükçekmece Çarmıklı Caddesi'nde yaşandı. Ayfer Ü. yönetimindeki 34 PK 5122 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak cadde üzerindeki beyaz eşya dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı. Aracından çıkan sürücünün, fren ile gaz pedalını karıştırarak panik yaptığı iddia edildi.

Gaz ile freni karıştıran sürücü dükkanına daldı

O ANLAR KAMERADA

Büyükçekmece'de yaşanan ilginç kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil bir anda kaldırımı aşarak merdivenlerden iniyor. Araç daha sonra beyaz eşya dükkanına çarparak duruyor.

 

 

Avcılar D-100 Karayolunda korkutan çatlaklar! Trafiğe kapatıldıİstanbul DHA- D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TOKİ Kura çekilişi canlı yayında mı yapılacak? TOKİ Kura çekilişi ne zaman, nereden izlenilecek?

TOKİ Kura çekilişi canlı yayında mı yapılacak? TOKİ Kura çekilişi ne zaman, nereden izlenilecek?

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber